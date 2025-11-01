Virksomhedsoversigt
Databricks
Den gennemsnitlige Kundeservice kompensationspakke in India hos Databricks udgør i alt ₹3.62M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Databricks's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/1/2025

Median Pakke
company icon
Databricks
Senior Technical Solutions Engineer
Bengaluru, KA, India
Total per år
₹3.62M
Niveau
L5
Grundløn
₹3.62M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År i virksomheden
2 År
Års erfaring
11 År
Hvad er karriereniveauerne hos Databricks?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Seneste Lønindsendelser
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Databricks er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Kundeservice hos Databricks in India ligger på en årlig samlet kompensation på ₹3,618,448. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Databricks for Kundeservice rollen in India er ₹3,615,580.

