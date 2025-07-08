DASA Lønninger

DASA's løn spænder fra $7,744 i samlet kompensation om året for en Administrativ Assistent i den lave ende til $100,500 for en Software Ingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos DASA . Sidst opdateret: 10/17/2025