Virksomhedskatalog
Danaher
Arbejder her? Gør krav på din virksomhed

Danaher Lønninger

Danahers løninterval spænder fra $36,717 i total kompensation årligt for en Software Engineering Leder i den nedre ende til $218,500 for en Produktchef i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Danaher. Sidst opdateret: 8/12/2025

$160K

Få Løn, Ikke Manipuleret

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt $30K+ (nogle gange $300K+) forhøjelser. Få din løn forhandlet eller dit CV gennemgået af de virkelige eksperter - rekrutteringsfolk, der gør det dagligt.

Produktchef
Median $219K
Maskiningeniør
Median $115K
Revisor
$217K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Biomedicinsk ingeniør
$88.3K
Forretningsanalytiker
$106K
Forretningsudvikling
$137K
Data Science Leder
$149K
Datascientist
$195K
Finansanalytiker
$151K
Hardwareingeniør
$64.9K
HR
$142K
IT-specialist
$72K
Marketing
$199K
Optisk ingeniør
$181K
Produktdesigner
$141K
Projektleder
$115K
Salg
$78.3K
Software Engineering Leder
$36.7K
Løsningsarkitekt
$60.1K
Mangler din stilling?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


Vesting-plan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Danaher er RSUs underlagt en 4-årig vesting-plan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)

Har du et spørgsmål? Spørg fællesskabet.

Besøg Levels.fyi fællesskabet for at interagere med medarbejdere fra forskellige virksomheder, få karrierevejledning og mere.

Besøg Nu!

Ofte stillede spørgsmål

The highest paying role reported at Danaher is Produktchef with a yearly total compensation of $218,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Danaher is $137,460.

Udvalgte Jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Danaher

Relaterede virksomheder

  • HPE
  • Illumina
  • Fiserv
  • Fortive
  • Jack Henry & Associates
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer