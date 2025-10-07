Virksomhedsoversigt
D2L
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Software Ingeniør

  • Kvalitetssikring (KS) Softwareingeniør

D2L Kvalitetssikring (KS) Softwareingeniør Lønninger

Den gennemsnitlige Kvalitetssikring (KS) Softwareingeniør kompensationspakke in Canada hos D2L udgør i alt CA$102K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for D2L's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/7/2025

Median Pakke
company icon
D2L
Test Developer
Kitchener, ON, Canada
Total per år
CA$102K
Niveau
L3
Grundløn
CA$102K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
År i virksomheden
5 År
Års erfaring
10 År
Hvad er karriereniveauerne hos D2L?

CA$225K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på CA$42.3K+ (nogle gange CA$423K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Seneste Lønindsendelser
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Ledige Stillinger

Bidrag

Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Software Ingeniør tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Kvalitetssikring (KS) Softwareingeniør hos D2L in Canada ligger på en årlig samlet kompensation på CA$145,664. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos D2L for Kvalitetssikring (KS) Softwareingeniør rollen in Canada er CA$101,554.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for D2L

Relaterede virksomheder

  • DataCamp
  • BenchPrep
  • Cambium Learning Group
  • Visier
  • Edmentum
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer