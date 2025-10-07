Virksomhedsoversigt
CyberArk
  • Lønninger
  • Software Ingeniør

  • Full-Stack Softwareingeniør

CyberArk Full-Stack Softwareingeniør Lønninger

Den gennemsnitlige Full-Stack Softwareingeniør kompensationspakke in Israel hos CyberArk udgør i alt ₪110K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for CyberArk's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/7/2025

Median Pakke
company icon
CyberArk
Software Engineer
Petach Tikva, HM, Israel
Total per år
₪110K
Niveau
Software Engineer
Grundløn
₪80K
Stock (/yr)
₪30K
Bonus
₪0
År i virksomheden
1 År
Års erfaring
1 År
Hvad er karriereniveauerne hos CyberArk?

₪160K

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos CyberArk er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Full-Stack Softwareingeniør hos CyberArk in Israel ligger på en årlig samlet kompensation på ₪179,106. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos CyberArk for Full-Stack Softwareingeniør rollen in Israel er ₪103,379.

