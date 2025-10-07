Virksomhedsoversigt
CyberArk
CyberArk Backend Softwareingeniør Lønninger i Greater Hyderabad Area

Den gennemsnitlige Backend Softwareingeniør kompensationspakke in Greater Hyderabad Area hos CyberArk udgør i alt ₹2.67M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for CyberArk's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/7/2025

Median Pakke
company icon
CyberArk
Software Engineer
Hyderabad, TS, India
Total per år
₹2.67M
Niveau
Senior Software Engineer
Grundløn
₹2.67M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År i virksomheden
2 År
Års erfaring
6 År
Hvad er karriereniveauerne hos CyberArk?

₹13.98M

Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos CyberArk er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Backend Softwareingeniør hos CyberArk in Greater Hyderabad Area ligger på en årlig samlet kompensation på ₹6,071,925. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos CyberArk for Backend Softwareingeniør rollen in Greater Hyderabad Area er ₹2,960,608.

Andre ressourcer