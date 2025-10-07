Virksomhedsoversigt
Cybage Software
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Software Ingeniør

  • Full-Stack Softwareingeniør

Cybage Software Full-Stack Softwareingeniør Lønninger

Den gennemsnitlige Full-Stack Softwareingeniør kompensationspakke in India hos Cybage Software udgør i alt ₹1.36M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Cybage Software's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/7/2025

Median Pakke
company icon
Cybage Software
Software Engineer
Gandhinagar, GJ, India
Total per år
₹1.36M
Niveau
L2
Grundløn
₹1.36M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År i virksomheden
8 År
Års erfaring
8 År
Hvad er karriereniveauerne hos Cybage Software?

₹13.98M

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på ₹2.62M+ (nogle gange ₹26.22M+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Seneste Lønindsendelser
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Ledige Stillinger

Bidrag

Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Software Ingeniør tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Full-Stack Softwareingeniør hos Cybage Software in India ligger på en årlig samlet kompensation på ₹1,527,335. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Cybage Software for Full-Stack Softwareingeniør rollen in India er ₹641,728.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Cybage Software

Relaterede virksomheder

  • Coinbase
  • Google
  • Spotify
  • Lyft
  • Facebook
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer