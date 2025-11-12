Full-Stack Softwareingeniør kompensation in Greater Dallas Area hos CVS Health udgør i alt $107K pr. year for L1. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Greater Dallas Area udgør i alt $100K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for CVS Health's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/12/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier ()
Bonus
L1
$107K
$105K
$0
$2.3K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***