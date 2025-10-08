Virksomhedsoversigt
CVS Health
CVS Health Health Informatics Lønninger i Hartford & New Haven Area

Den gennemsnitlige Health Informatics kompensationspakke in Hartford & New Haven Area hos CVS Health udgør i alt $210K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for CVS Health's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/8/2025

Median Pakke
company icon
CVS Health
Principal Data Scientist
Hartford, CT
Total per år
$210K
Niveau
P5
Grundløn
$210K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i virksomheden
6 År
Års erfaring
6 År
Hvad er karriereniveauerne hos CVS Health?

$160K

Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Health Informatics hos CVS Health in Hartford & New Haven Area ligger på en årlig samlet kompensation på $292,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos CVS Health for Health Informatics rollen in Hartford & New Haven Area er $237,000.

Andre ressourcer