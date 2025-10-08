Health Informatics kompensation in United States hos CVS Health spænder fra $137K pr. year for Data Scientist til $286K pr. year for Lead Director. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United States udgør i alt $164K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for CVS Health's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/8/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier ()
Bonus
Data Scientist
$137K
$128K
$0
$9.4K
Senior Data Scientist I
$169K
$155K
$0
$13.9K
Senior Data Scientist II
$176K
$161K
$0
$15.5K
Lead Data Scientist
$211K
$186K
$5.9K
$19.3K
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
