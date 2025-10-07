Virksomhedsoversigt
Cvent Full-Stack Softwareingeniør Lønninger i India

Full-Stack Softwareingeniør kompensation in India hos Cvent spænder fra ₹1.97M pr. year for Software Engineer II til ₹3.28M pr. year for Senior Software Engineer. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in India udgør i alt ₹2.83M. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Cvent's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/7/2025

Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier ()
Bonus
Software Engineer I
(Entry Level)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.97M
₹1.75M
₹70.4K
₹146K
Senior Software Engineer
₹3.28M
₹2.79M
₹0
₹490K
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Full-Stack Softwareingeniør hos Cvent in India ligger på en årlig samlet kompensation på ₹5,887,417. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Cvent for Full-Stack Softwareingeniør rollen in India er ₹2,114,682.

