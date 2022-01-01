Virksomhedskatalog
Cushman & Wakefield
Cushman & Wakefield Lønninger

Cushman & Wakefields løninterval spænder fra $16,850 i total kompensation årligt for en Forretningsudvikling i den nedre ende til $278,600 for en Salg i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Cushman & Wakefield. Sidst opdateret: 8/24/2025

$160K

Revisor
Median $60K
Finansanalytiker
Median $87.2K
Projektleder
Median $80K

Forretningsanalytiker
$27.5K
Forretningsudvikling
$16.8K
Dataanalytiker
$75.2K
Datascientist
$118K
Juridisk
$239K
Marketing
$92K
MEP-ingeniør
$128K
Ejendomsadministrator
$122K
Salg
$279K
Softwareingeniør
$186K
Teknisk programleder
$143K
Ofte stillede spørgsmål

Den højest betalende rolle rapporteret hos Cushman & Wakefield er Salg at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $278,600. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Cushman & Wakefield er $104,819.

Andre ressourcer