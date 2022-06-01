Virksomhedsoversigt
Critical Mass
Critical Mass Lønninger

Critical Mass's løn spænder fra $20,895 i samlet kompensation om året for en Data Scientist in Costa Rica i den lave ende til $167,160 for en Rekrutterer in Canada i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Critical Mass. Sidst opdateret: 9/3/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $50.8K
Marketing
Median $68K
Produktdesigner
Median $69.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Forretningsanalytiker
$44.1K
Data Science Leder
$162K
Data Scientist
$20.9K
Rekrutterer
$167K
Software Engineering Leder
$87.4K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Critical Mass er Rekrutterer at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $167,160. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Critical Mass er $68,717.

