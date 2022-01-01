Virksomhedsoversigt
Criteo
Criteo Lønninger

Criteo's løn spænder fra $44,704 i samlet kompensation om året for en Projektleder i den lave ende til $686,000 for en Forretningsudvikling i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Criteo. Sidst opdateret: 9/3/2025

$160K

Software Ingeniør
L2 $65.7K
L3 $83.1K
L4 $109K
L5 $157K

Maskinlæringsindgeniør

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Site Pålideligheds Ingeniør

Forskningsforsker

AI Forsker

Data Scientist
L2 $71.2K
L3 $73.2K
Produktleder
Median $92.8K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Salg
Median $139K
Forretningsudvikling
$686K
Kundeservice
$57.6K
Kundesucces
$76.4K
Dataanalytiker
$56.2K
Human Resources
$203K
IT-teknolog
$96.2K
Ledelseskonsulent
$92.5K
Marketing
$182K
Programleder
$170K
Projektleder
$44.7K
Software Engineering Leder
$159K
Løsningsarkitekt
$110K
Technical Account Manager
$76.6K
Teknisk Programleder
$116K
OSS

The highest paying role reported at Criteo is Forretningsudvikling at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $686,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Criteo is $94,505.

