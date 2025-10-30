Virksomhedsoversigt
CRISIL
CRISIL Finansanalytiker Lønninger

Den gennemsnitlige Finansanalytiker kompensationspakke in India hos CRISIL udgør i alt ₹1.09M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for CRISIL's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/30/2025

Median Pakke
company icon
CRISIL
Research Analyst
Bombay, MH, India
Total per år
₹1.09M
Niveau
L01
Grundløn
₹989K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹98.9K
År i virksomheden
2 År
Års erfaring
5 År
Hvad er karriereniveauerne hos CRISIL?
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Bidrag

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Finansanalytiker hos CRISIL in India ligger på en årlig samlet kompensation på ₹7,787,842. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos CRISIL for Finansanalytiker rollen in India er ₹1,087,588.

