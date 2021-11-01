CrimsonLogic Lønninger

CrimsonLogics løninterval spænder fra $57,900 i total kompensation årligt for en Dataanalytiker i den nedre ende til $77,723 for en Produktchef i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos CrimsonLogic . Sidst opdateret: 8/21/2025