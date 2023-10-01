Virksomhedskatalog
CRIF
CRIF Lønninger

CRIFs løninterval spænder fra $5,886 i total kompensation årligt for en Produktchef i den nedre ende til $47,773 for en Datascientist i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos CRIF. Sidst opdateret: 8/21/2025

$160K

Forretningsudvikling
$47.7K
Datascientist
$47.8K
Produktchef
$5.9K

Salg
$46.4K
Softwareingeniør
$29.8K
Le rôle le mieux payé signalé chez CRIF est Datascientist at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $47,773. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez CRIF est de $46,388.

