Cricut Lønninger

Cricut's løn spænder fra $109,450 i samlet kompensation om året for en Dataanalytiker i den lave ende til $266,325 for en Data Science Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Cricut. Sidst opdateret: 9/3/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $150K
Dataanalytiker
$109K
Data Science Leder
$266K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Data Scientist
$118K
Marketing
$115K
Produktdesigner
$141K
Produktleder
$190K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Cricut er Data Science Leder at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $266,325. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Cricut er $141,290.

