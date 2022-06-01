Cricut Lønninger

Cricut's løn spænder fra $109,450 i samlet kompensation om året for en Dataanalytiker i den lave ende til $266,325 for en Data Science Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Cricut . Sidst opdateret: 9/3/2025