Cresta
Cresta Rekrutterer Lønninger

Den gennemsnitlige Rekrutterer kompensationspakke in Canada hos Cresta udgør i alt CA$396K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Cresta's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/30/2025

Median Pakke
Cresta
Recruiter
Toronto, ON, Canada
Total per år
CA$396K
Niveau
L3
Grundløn
CA$146K
Stock (/yr)
CA$249K
Bonus
CA$0
År i virksomheden
1 År
Års erfaring
10 År
Hvad er karriereniveauerne hos Cresta?
+CA$80.4K
+CA$123K
+CA$27.7K
+CA$48.5K
+CA$30.5K
Seneste Lønindsendelser
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Cresta er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Rekrutterer hos Cresta in Canada ligger på en årlig samlet kompensation på CA$406,005. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Cresta for Rekrutterer rollen in Canada er CA$395,539.

Andre ressourcer