Virksomhedsoversigt
Coursera
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

Software Ingeniør Niveau

Staff Software Engineer

Niveauer hos Coursera

Sammenlign Niveauer
  1. Software Engineer I
  2. Software Engineer II
  3. Senior Software Engineer
    4. Vis 3 Flere Niveauer
Gennemsnit Årligt Samlet Kompensation
CA$223,381
Grundløn
CA$200,181
Aktietildeling ()
CA$89,354
Bonus
CA$24,985

CA$225K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på CA$42.2K+ (nogle gange CA$422K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Seneste Lønoplysninger
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Ledige Stillinger
Har du et spørgsmål? Spørg fællesskabet.

Besøg Levels.fyi-fællesskabet for at interagere med medarbejdere på tværs af forskellige virksomheder, få karrieretips og meget mere.

Besøg nu!

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Coursera

Relaterede virksomheder

  • Udemy
  • Duolingo
  • Skillsoft
  • T-Mobile
  • Verizon
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer