Softwareingeniør kompensation in Hungary hos Continental spænder fra HUF 15.17M pr. year for Software Engineer til HUF 19.75M pr. year for Senior Software Engineer. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Hungary udgør i alt HUF 16.75M. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Continental's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/27/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
Associate Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 15.17M
HUF 15.05M
HUF 0
HUF 127K
Senior Software Engineer
HUF 19.75M
HUF 18.93M
HUF 0
HUF 817K
Staff Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Inkluderede StillingerIndsend Ny Stilling