Continental
Softwareingeniør kompensation in Hungary hos Continental spænder fra HUF 15.17M pr. year for Software Engineer til HUF 19.75M pr. year for Senior Software Engineer. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Hungary udgør i alt HUF 16.75M.

Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Tilføj KompSammenlign Niveauer
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
Associate Software Engineer
(Entry Level)
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 15.17M
HUF 15.05M
HUF 0
HUF 127K
Senior Software Engineer
HUF 19.75M
HUF 18.93M
HUF 0
HUF 817K
Staff Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Block logo
+HUF 20.06M
Robinhood logo
+HUF 30.79M
Stripe logo
+HUF 6.92M
Datadog logo
+HUF 12.11M
Verily logo
+HUF 7.61M
Seneste Lønindsendelser
Maskinlæringsengeniør

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Softwareingeniør hos Continental in Hungary ligger på en årlig samlet kompensation på HUF 23,500,421. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Continental for Softwareingeniør rollen in Hungary er HUF 16,750,059.

