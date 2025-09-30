Virksomhedsoversigt
Comcast Software Ingeniør Lønninger i United Kingdom

Software Ingeniør kompensation in United Kingdom hos Comcast spænder fra £54K pr. year for II til £96.5K pr. year for Principal Engineer. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United Kingdom udgør i alt £72.5K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Comcast's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/30/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
Engineer 1
I(Entry Level)
£ --
£ --
£ --
£ --
Engineer 2
II
£54K
£51.9K
£0
£2.1K
Engineer 3
III
£58.3K
£55.7K
£0
£2.6K
Senior Engineer
£93.5K
£89.2K
£0
£4.3K
Se 4 Flere Niveauer
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Praktikantlønninger

Optjeningsplan

15%

ÅR 1

15%

ÅR 2

15%

ÅR 3

15%

ÅR 4

40%

ÅR 5

Aktietype
RSU + Options

Hos Comcast er RSU + Options underlagt en 5-årig optjeningsplan:

  • 15% optjenes i 1st-ÅR (15.00% årligt)

  • 15% optjenes i 2nd-ÅR (15.00% årligt)

  • 15% optjenes i 3rd-ÅR (15.00% årligt)

  • 15% optjenes i 4th-ÅR (15.00% årligt)

  • 40% optjenes i 5th-ÅR (40.00% årligt)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU + Options

Hos Comcast er RSU + Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



Inkluderede Stillinger

Indsend Ny Stilling

Maskinlæringsindgeniør

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Netværksindgeniør

Kvalitetssikring (KS) Softwareingeniør

Data Ingeniør

Produktions Softwareingeniør

DevOps Ingeniør

Forskningsforsker

OSS

