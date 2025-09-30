Software Ingeniør kompensation in Greater London Area hos Comcast spænder fra £54.6K pr. year for II til £96.5K pr. year for Principal Engineer. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Greater London Area udgør i alt £73.7K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Comcast's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/30/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
Engineer 1
£ --
£ --
£ --
£ --
Engineer 2
£54.6K
£52.9K
£0
£1.7K
Engineer 3
£58.3K
£55.7K
£0
£2.6K
Senior Engineer
£93.5K
£89.2K
£0
£4.3K
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
15%
ÅR 1
15%
ÅR 2
15%
ÅR 3
15%
ÅR 4
40%
ÅR 5
Hos Comcast er RSU + Options underlagt en 5-årig optjeningsplan:
15% optjenes i 1st-ÅR (15.00% årligt)
15% optjenes i 2nd-ÅR (15.00% årligt)
15% optjenes i 3rd-ÅR (15.00% årligt)
15% optjenes i 4th-ÅR (15.00% årligt)
40% optjenes i 5th-ÅR (40.00% årligt)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Comcast er RSU + Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)
Inkluderede StillingerIndsend Ny Stilling