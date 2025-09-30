Virksomhedsoversigt
Comcast Software Ingeniør Lønninger i Greater Chicago Area

Software Ingeniør kompensation in Greater Chicago Area hos Comcast spænder fra $163K pr. year for III til $203K pr. year for Senior Engineer. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Greater Chicago Area udgør i alt $190K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Comcast's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/30/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Tilføj KompSammenlign Niveauer
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
Engineer 1
I(Entry Level)
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer 2
II
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer 3
III
$163K
$138K
$13.8K
$11K
Senior Engineer
$203K
$165K
$32.5K
$5K
Se 4 Flere Niveauer
Tilføj KompSammenlign Niveauer

Seneste Lønindsendelser
Tilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Eksporter Data
Praktikantlønninger

Optjeningsplan

15%

ÅR 1

15%

ÅR 2

15%

ÅR 3

15%

ÅR 4

40%

ÅR 5

Aktietype
RSU + Options

Hos Comcast er RSU + Options underlagt en 5-årig optjeningsplan:

  • 15% optjenes i 1st-ÅR (15.00% årligt)

  • 15% optjenes i 2nd-ÅR (15.00% årligt)

  • 15% optjenes i 3rd-ÅR (15.00% årligt)

  • 15% optjenes i 4th-ÅR (15.00% årligt)

  • 40% optjenes i 5th-ÅR (40.00% årligt)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU + Options

Hos Comcast er RSU + Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



Inkluderede Stillinger

Indsend Ny Stilling

Maskinlæringsindgeniør

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Netværksindgeniør

Kvalitetssikring (KS) Softwareingeniør

Data Ingeniør

Produktions Softwareingeniør

DevOps Ingeniør

Forskningsforsker

OSS

