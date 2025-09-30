Virksomhedsoversigt
Comcast Projektleder Lønninger i Philadelphia Area

Den gennemsnitlige Projektleder kompensationspakke in Philadelphia Area hos Comcast udgør i alt $135K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Comcast's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/30/2025

Median Pakke
company icon
Comcast
Technical Project Manager
Philadelphia, PA
Total per år
$135K
Niveau
L4
Grundløn
$135K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i virksomheden
2 År
Års erfaring
7 År
Optjeningsplan

15%

ÅR 1

15%

ÅR 2

15%

ÅR 3

15%

ÅR 4

40%

ÅR 5

Aktietype
RSU + Options

Hos Comcast er RSU + Options underlagt en 5-årig optjeningsplan:

  • 15% optjenes i 1st-ÅR (15.00% årligt)

  • 15% optjenes i 2nd-ÅR (15.00% årligt)

  • 15% optjenes i 3rd-ÅR (15.00% årligt)

  • 15% optjenes i 4th-ÅR (15.00% årligt)

  • 40% optjenes i 5th-ÅR (40.00% årligt)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU + Options

Hos Comcast er RSU + Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Projektleder hos Comcast in Philadelphia Area ligger på en årlig samlet kompensation på $181,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Comcast for Projektleder rollen in Philadelphia Area er $126,880.

