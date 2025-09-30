Virksomhedsoversigt
Comcast
Comcast Produktdesigner Lønninger i United Kingdom

Den gennemsnitlige Produktdesigner kompensationspakke in United Kingdom hos Comcast udgør i alt £68.3K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Comcast's samlede kompensationspakker.

Median Pakke
company icon
Comcast
Product Designer
London, EN, United Kingdom
Total per år
£68.3K
Niveau
hidden
Grundløn
£63.4K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£4.9K
År i virksomheden
2-4 År
Års erfaring
5-10 År
Hvad er karriereniveauerne hos Comcast?

£121K

Seneste Lønindsendelser
Optjeningsplan

15%

ÅR 1

15%

ÅR 2

15%

ÅR 3

15%

ÅR 4

40%

ÅR 5

Aktietype
RSU + Options

Hos Comcast er RSU + Options underlagt en 5-årig optjeningsplan:

  • 15% optjenes i 1st-ÅR (15.00% årligt)

  • 15% optjenes i 2nd-ÅR (15.00% årligt)

  • 15% optjenes i 3rd-ÅR (15.00% årligt)

  • 15% optjenes i 4th-ÅR (15.00% årligt)

  • 40% optjenes i 5th-ÅR (40.00% årligt)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU + Options

Hos Comcast er RSU + Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



UX Designer

OSS

The highest paying salary package reported for a Produktdesigner at Comcast in United Kingdom sits at a yearly total compensation of £88,905. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Comcast for the Produktdesigner role in United Kingdom is £46,539.

