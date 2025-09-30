Virksomhedsoversigt
Comcast
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
Comcast Finansanalytiker Lønninger i Greater Denver And Boulder Area

Den gennemsnitlige Finansanalytiker kompensationspakke in Greater Denver And Boulder Area hos Comcast udgør i alt $105K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Comcast's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/30/2025

Median Pakke
company icon
Comcast
Sr. Financial Analyst
Greater Denver And Boulder
Total per år
$105K
Niveau
L3
Grundløn
$96.8K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$8K
År i virksomheden
2-4 År
Års erfaring
5-10 År
Hvad er karriereniveauerne hos Comcast?

$160K

Seneste Lønindsendelser
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Eksporter DataSe Ledige Stillinger

Optjeningsplan

15%

ÅR 1

15%

ÅR 2

15%

ÅR 3

15%

ÅR 4

40%

ÅR 5

Aktietype
RSU + Options

Hos Comcast er RSU + Options underlagt en 5-årig optjeningsplan:

  • 15% optjenes i 1st-ÅR (15.00% årligt)

  • 15% optjenes i 2nd-ÅR (15.00% årligt)

  • 15% optjenes i 3rd-ÅR (15.00% årligt)

  • 15% optjenes i 4th-ÅR (15.00% årligt)

  • 40% optjenes i 5th-ÅR (40.00% årligt)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU + Options

Hos Comcast er RSU + Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



The highest paying salary package reported for a Finansanalytiker at Comcast in Greater Denver And Boulder Area sits at a yearly total compensation of $110,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Comcast for the Finansanalytiker role in Greater Denver And Boulder Area is $104,825.

