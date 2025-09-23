Den gennemsnitlige Administrativ Assistent samlede kompensation in United States hos Comcast spænder fra $59.3K til $86.3K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Comcast's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/23/2025
Gennemsnitlig Samlet Kompensation
15%
ÅR 1
15%
ÅR 2
15%
ÅR 3
15%
ÅR 4
40%
ÅR 5
Hos Comcast er RSU + Options underlagt en 5-årig optjeningsplan:
15% optjenes i 1st-ÅR (15.00% årligt)
15% optjenes i 2nd-ÅR (15.00% årligt)
15% optjenes i 3rd-ÅR (15.00% årligt)
15% optjenes i 4th-ÅR (15.00% årligt)
40% optjenes i 5th-ÅR (40.00% årligt)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Comcast er RSU + Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)