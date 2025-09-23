Virksomhedsoversigt
Comcast
Comcast Revisor Lønninger

Den gennemsnitlige Revisor samlede kompensation in United States hos Comcast spænder fra $74.7K til $106K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Comcast's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/23/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$84.6K - $96.3K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$74.7K$84.6K$96.3K$106K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

$160K

Optjeningsplan

15%

ÅR 1

15%

ÅR 2

15%

ÅR 3

15%

ÅR 4

40%

ÅR 5

Aktietype
RSU + Options

Hos Comcast er RSU + Options underlagt en 5-årig optjeningsplan:

  • 15% optjenes i 1st-ÅR (15.00% årligt)

  • 15% optjenes i 2nd-ÅR (15.00% årligt)

  • 15% optjenes i 3rd-ÅR (15.00% årligt)

  • 15% optjenes i 4th-ÅR (15.00% årligt)

  • 40% optjenes i 5th-ÅR (40.00% årligt)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU + Options

Hos Comcast er RSU + Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



Teknisk Bogholder

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Revisor hos Comcast in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $106,200. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Comcast for Revisor rollen in United States er $74,700.

Andre ressourcer