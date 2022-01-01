Color Lønninger

Virksomhedskatalog
Colors løninterval spænder fra $114,425 i total kompensation årligt for en Dataanalytiker i den nedre ende til $278,600 for en Software Engineering Leder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Color. Sidst opdateret: 8/23/2025

$160K

Softwareingeniør
Median $220K

Fuld stakk softwareingeniør

Rekrutteringskonsulent
Median $148K
Forretningsanalytiker
$144K

Dataanalytiker
$114K
Datascientist
Median $171K
Produktdesigner
$134K
Produktchef
$206K
Software Engineering Leder
$279K
Teknisk programleder
$236K
Ofte stillede spørgsmål

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Color je Software Engineering Leder at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $278,600. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Color je $171,000.

