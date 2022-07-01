Virksomhedsoversigt
Collectors
Collectors Lønninger

Collectors's løn spænder fra $149,250 i samlet kompensation om året for en Teknisk Programleder i den lave ende til $450,000 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Collectors. Sidst opdateret: 10/13/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $179K
Software Engineering Leder
Median $450K
Marketing
$201K

Produktleder
$294K
Teknisk Programleder
$149K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Collectors er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Collectors er Software Engineering Leder med en årlig samlet kompensation på $450,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Collectors er $201,000.

Andre ressourcer