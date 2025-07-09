Cognigy Lønninger

Cognigy's løn spænder fra $67,017 i samlet kompensation om året for en Produktleder i den lave ende til $95,337 for en Software Ingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Cognigy . Sidst opdateret: 9/5/2025