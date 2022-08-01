Virksomhedsoversigt
Coforma
Coforma Lønninger

Coforma's løn spænder fra $134,492 i samlet kompensation om året for en Softwareingeniør i den lave ende til $164,175 for en Produktmanager i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Coforma. Sidst opdateret: 11/22/2025

Produktmanager
$164K
Softwareingeniør
$134K
UX-forsker
$157K

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Coforma er Produktmanager at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $164,175. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Coforma er $156,800.

Andre ressourcer

