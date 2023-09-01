Codemagic Lønninger

Codemagic's løn spænder fra $59,471 i samlet kompensation om året for en Stifter i den lave ende til $66,840 for en Projektmanager i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Codemagic . Sidst opdateret: 11/21/2025