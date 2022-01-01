Codecademy Lønninger

Codecademys løninterval spænder fra $32,609 i total kompensation årligt for en Softwareingeniør in India i den nedre ende til $189,647 for en Marketing in United States i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Codecademy . Sidst opdateret: 8/9/2025