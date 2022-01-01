Codecademy Lønninger

Virksomhedskatalog
Codecademys løninterval spænder fra $32,609 i total kompensation årligt for en Softwareingeniør in India i den nedre ende til $189,647 for en Marketing in United States i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Codecademy. Sidst opdateret: 8/9/2025

$160K

Forretningsdrift
$124K
Datascientist
$146K
Marketing
$190K

Produktdesigner
$161K
Produktchef
$119K
Rekrutteringskonsulent
$168K
Softwareingeniør
$32.6K
Software Engineering Leder
Median $187K
Den højest betalende rolle rapporteret hos Codecademy er Marketing at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $189,647. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Codecademy er $153,263.

