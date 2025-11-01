Virksomhedsoversigt
Clickhouse
Clickhouse Softwareingeniør Lønninger

Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Clickhouse's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/1/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

€131K - €152K
Germany
Almindeligt Interval
Muligt Interval
€121K€131K€152K€169K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Clickhouse er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Softwareingeniør hos Clickhouse in Germany ligger på en årlig samlet kompensation på €169,367. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Clickhouse for Softwareingeniør rollen in Germany er €120,977.

