Clickhouse Lønninger

Clickhouse's medianløn er $234,375 for en Software Ingeniør . Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Clickhouse. Sidst opdateret: 9/7/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $234K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Clickhouse er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

OSS

The highest paying role reported at Clickhouse is Software Ingeniør with a yearly total compensation of $234,375. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Clickhouse is $234,375.

Andre ressourcer