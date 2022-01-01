ClearTax Lønninger

ClearTaxs løninterval spænder fra $11,907 i total kompensation årligt for en Forretningsanalytiker i den nedre ende til $103,809 for en Software Engineering Leder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos ClearTax . Sidst opdateret: 8/24/2025