ClearTax
ClearTax Lønninger

ClearTaxs løninterval spænder fra $11,907 i total kompensation årligt for en Forretningsanalytiker i den nedre ende til $103,809 for en Software Engineering Leder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos ClearTax. Sidst opdateret: 8/24/2025

$160K

Softwareingeniør
L1 $25.2K
L2 $39.9K
L3 $58.9K
L6 $95.3K

Backend softwareingeniør

Produktchef
Median $16.8K
Software Engineering Leder
Median $104K

Forretningsanalytiker
$11.9K
Forretningsudvikling
$19.8K
Produktdesigner
$30.7K
Programleder
$13K
Vesting-plan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos ClearTax er Aktie/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig vesting-plan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

Ofte stillede spørgsmål

Den højest betalende rolle rapporteret hos ClearTax er Software Engineering Leder med en årlig samlet kompensation på $103,809. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos ClearTax er $27,941.

