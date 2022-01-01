ClearBank Lønninger

ClearBanks løninterval spænder fra $152,429 i total kompensation årligt for en Software Engineering Leder i den nedre ende til $160,219 for en Produktchef i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos ClearBank . Sidst opdateret: 8/24/2025