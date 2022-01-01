Virksomhedskatalog
ClearBank
Arbejder her? Gør krav på din virksomhed

ClearBank Lønninger

ClearBanks løninterval spænder fra $152,429 i total kompensation årligt for en Software Engineering Leder i den nedre ende til $160,219 for en Produktchef i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos ClearBank. Sidst opdateret: 8/24/2025

$160K

Få Løn, Ikke Manipuleret

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt $30K+ (nogle gange $300K+) forhøjelser. Få din løn forhandlet eller dit CV gennemgået af de virkelige eksperter - rekrutteringsfolk, der gør det dagligt.

Softwareingeniør
Median $157K
Software Engineering Leder
Median $152K
Marketing
$153K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Produktchef
$160K
Mangler din stilling?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


Ofte stillede spørgsmål

Den høyest betalende rollen rapportert hos ClearBank er Produktchef at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $160,219. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos ClearBank er $154,783.

Udvalgte Jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for ClearBank

Relaterede virksomheder

  • Improbable
  • PwC
  • Royal Bank of Scotland
  • Starling Bank
  • AlphaSights
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer