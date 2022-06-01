CLEAR Lønninger

CLEARs løninterval spænder fra $6,651 i total kompensation årligt for en Salg i den nedre ende til $418,000 for en Software Engineering Leder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos CLEAR. Sidst opdateret: 8/24/2025
20%
ÅR 1
30%
ÅR 2
50%
ÅR 3
Hos CLEAR er RSUs underlagt en 3-årig vesting-plan:
20% optjenes i 1st-ÅR (20.00% årligt)
30% optjenes i 2nd-ÅR (30.00% årligt)
50% optjenes i 3rd-ÅR (50.00% årligt)
