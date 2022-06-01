CLEAR Lønninger

Virksomhedskatalog
CLEARs løninterval spænder fra $6,651 i total kompensation årligt for en Salg i den nedre ende til $418,000 for en Software Engineering Leder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos CLEAR. Sidst opdateret: 8/24/2025

$160K

Softwareingeniør
Software Engineer II $217K
Senior Software Engineer $268K

Backend softwareingeniør

Software Engineering Leder
Median $418K
Produktdesigner
Median $188K

Produktchef
Median $250K
Teknisk programleder
Median $200K
Forretningsdriftsleder
$72.4K
Kundeservice
$42K
Datascientist
$201K
Marketing
$121K
Rekrutteringskonsulent
$191K
Salg
$6.7K
Cybersikkerhedsanalytiker
$113K
Vesting-plan

20%

ÅR 1

30%

ÅR 2

50%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos CLEAR er RSUs underlagt en 3-årig vesting-plan:

  • 20% optjenes i 1st-ÅR (20.00% årligt)

  • 30% optjenes i 2nd-ÅR (30.00% årligt)

  • 50% optjenes i 3rd-ÅR (50.00% årligt)

Ofte stillede spørgsmål

Compensația totală anuală mediană raportată la CLEAR este $191,453.

