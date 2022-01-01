Virksomhedskatalog
Clear Street
Clear Street Lønninger

Clear Streets løninterval spænder fra $112,435 i total kompensation årligt for en IT-specialist i den nedre ende til $323,339 for en Softwareingeniør i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Clear Street. Sidst opdateret: 8/20/2025

$160K

Softwareingeniør
L3 $214K
L4 $231K
L5 $323K

Backend softwareingeniør

Finansanalytiker
$284K
IT-specialist
$112K

Mangler din stilling?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


Vesting-plan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Clear Street er RSUs underlagt en 4-årig vesting-plan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)

Ofte stillede spørgsmål

Den højest betalende rolle rapporteret hos Clear Street er Softwareingeniør at the L5 level med en årlig samlet kompensation på $323,339. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Clear Street er $231,000.

