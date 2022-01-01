Clear Street Lønninger

Clear Streets løninterval spænder fra $112,435 i total kompensation årligt for en IT-specialist i den nedre ende til $323,339 for en Softwareingeniør i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Clear Street . Sidst opdateret: 8/20/2025