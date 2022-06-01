Clear Capital Lønninger

Clear Capitals løninterval spænder fra $44,880 i total kompensation årligt for en Kundeservice i den nedre ende til $150,000 for en Softwareingeniør i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Clear Capital . Sidst opdateret: 8/24/2025