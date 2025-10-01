Virksomhedsoversigt
Clarivate Analytics
Clarivate Analytics Software Ingeniør Lønninger i Greater Delhi Area

Den gennemsnitlige Software Ingeniør kompensationspakke in Greater Delhi Area hos Clarivate Analytics udgør i alt ₹915K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Clarivate Analytics's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/1/2025

Median Pakke
company icon
Clarivate Analytics
Software Engineer
Noida, UP, India
Total per år
₹915K
Niveau
L1
Grundløn
₹915K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År i virksomheden
2 År
Års erfaring
2 År
Hvad er karriereniveauerne hos Clarivate Analytics?

₹13.95M

Seneste Lønindsendelser
Ingen lønninger fundet
Praktikantlønninger

Bidrag

Full-Stack Softwareingeniør

OSS

