Clarivate Analytics Software Ingeniør Lønninger i Greater Bengaluru

Den gennemsnitlige Software Ingeniør kompensationspakke in Greater Bengaluru hos Clarivate Analytics udgør i alt ₹1.25M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Clarivate Analytics's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/1/2025

Median Pakke
company icon
Clarivate Analytics
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total per år
₹1.25M
Niveau
L1
Grundløn
₹1.25M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År i virksomheden
1 År
Års erfaring
5 År
Hvad er karriereniveauerne hos Clarivate Analytics?

₹13.95M

Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Full-Stack Softwareingeniør

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Software Ingeniør hos Clarivate Analytics in Greater Bengaluru ligger på en årlig samlet kompensation på ₹2,162,186. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Clarivate Analytics for Software Ingeniør rollen in Greater Bengaluru er ₹1,009,902.

