Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
  • Lønninger
  • Software Engineering Leder

  • Alle Software Engineering Leder Lønninger

  • San Francisco Bay Area

Clari Software Engineering Leder Lønninger i San Francisco Bay Area

Den gennemsnitlige Software Engineering Leder kompensationspakke in San Francisco Bay Area hos Clari udgør i alt $272K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Clari's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/1/2025

Median Pakke
company icon
Clari
Senior Software Engineering Manager
Sunnyvale, CA
Total per år
$272K
Niveau
M2
Grundløn
$272K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i virksomheden
9 År
Års erfaring
15 År
Hvad er karriereniveauerne hos Clari?

$160K

Seneste Lønindsendelser
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Eksporter DataSe Ledige Stillinger

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos Clari er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Software Engineering Leder hos Clari in San Francisco Bay Area ligger på en årlig samlet kompensation på $422,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Clari for Software Engineering Leder rollen in San Francisco Bay Area er $263,500.

