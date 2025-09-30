Virksomhedsoversigt
Clari
Software Ingeniør kompensation in India hos Clari spænder fra ₹2.31M pr. year for L1 til ₹7.55M pr. year for L4. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in India udgør i alt ₹4.38M. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Clari's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/30/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Tilføj KompSammenlign Niveauer
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
L1
Software Engineer 1(Entry Level)
₹2.31M
₹2.15M
₹105K
₹52.5K
L2
Software Engineer 2
₹3.59M
₹3.38M
₹177K
₹32.8K
L3
Senior Software Engineer
₹4.73M
₹4.52M
₹167K
₹40K
L4
Staff Software Engineer
₹7.55M
₹7.04M
₹513K
₹0
₹13.95M

Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos Clari er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Software Ingeniør sa Clari in India ay may taunang kabuuang bayad na ₹7,554,402. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Clari para sa Software Ingeniør role in India ay ₹4,211,774.

