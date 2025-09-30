Virksomhedsoversigt
Clari
  • Greater Bengaluru

Clari Software Ingeniør Lønninger i Greater Bengaluru

Software Ingeniør kompensation in Greater Bengaluru hos Clari spænder fra ₹2.31M pr. year for L1 til ₹7.55M pr. year for L4. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Greater Bengaluru udgør i alt ₹4.38M. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Clari's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/30/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
L1
Software Engineer 1(Entry Level)
₹2.31M
₹2.15M
₹105K
₹52.5K
L2
Software Engineer 2
₹3.59M
₹3.38M
₹177K
₹32.8K
L3
Senior Software Engineer
₹4.66M
₹4.37M
₹228K
₹57.1K
L4
Staff Software Engineer
₹7.55M
₹7.04M
₹513K
₹0
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos Clari er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Software Ingeniør hos Clari in Greater Bengaluru ligger på en årlig samlet kompensation på ₹7,554,402. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Clari for Software Ingeniør rollen in Greater Bengaluru er ₹4,211,774.

