Cityblock Health
Cityblock Health Produktleder Lønninger

Den gennemsnitlige Produktleder kompensationspakke in United States hos Cityblock Health udgør i alt $173K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Cityblock Health's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/23/2025

Median Pakke
company icon
Cityblock Health
Product Manager
New York, NY
Total per år
$173K
Niveau
L2
Grundløn
$153K
Stock (/yr)
$20K
Bonus
$0
År i virksomheden
2-4 År
Års erfaring
5-10 År
Hvad er karriereniveauerne hos Cityblock Health?

$160K

Seneste Lønindsendelser
Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Produktleder hos Cityblock Health in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $193,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Cityblock Health for Produktleder rollen in United States er $173,000.

Andre ressourcer