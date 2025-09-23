Virksomhedsoversigt
CityBase
CityBase Løsningsarkitekt Lønninger

Den gennemsnitlige Løsningsarkitekt kompensationspakke in United States hos CityBase udgør i alt $106K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for CityBase's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/23/2025

Median Pakke
company icon
CityBase
Solution Engineer
Chicago, IL
Total per år
$106K
Niveau
L1
Grundløn
$106K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i virksomheden
3 År
Års erfaring
7 År
Hvad er karriereniveauerne hos CityBase?

$160K

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Løsningsarkitekt hos CityBase in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $107,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos CityBase for Løsningsarkitekt rollen in United States er $106,000.

