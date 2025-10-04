Virksomhedsoversigt
Citadel
Software Ingeniør Niveau

L3

Niveauer hos Citadel

Sammenlign Niveauer
  1. L1
  2. L2
  3. L3
    4. Vis 2 Flere Niveauer
Gennemsnit Årligt Samlet Kompensation
£301,877
Grundløn
£160,173
Aktietildeling ()
£0
Bonus
£68,952

Seneste Lønoplysninger
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
